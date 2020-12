Davio brata, zapalio porodičnu kuću

Vesti online pre 5 sati | JUGpress

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu kod Leskovca uhapsili su E. J. (1991) iz tog mesta , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je noćas fizički napao i davio svog brata po ocu, kao i da je potom benzinom polio svoju i sobu svog oca, a zatim svoju i zapalio. Požar, u kom niko nije povređen, ugasili su vatrogasci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.