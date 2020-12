Švajcarska zatvara restorane i prodavnice u 19h

N1 Info pre 1 sat | Beta/AFP

Švajcarska koja ne uspeva da savlada epidemiju kovida-19 i beleži najviši stepen zaraze u Evropi, usvojila je niz novih mera uključujući zatvaranje restorana, barova i prodavnica u 19 sati.

Ti objekti će ipak moći da ostanu otvoreni do 1.00 sat u noći od 24. do 25. decembra i 31. decembra do 1. januara, navela je vlada i precizirala da te mere stupaju na snagu od subote 12. decembra. Izuzeće od zatvranja restorana i prodavnica je moguće u kantonima koji imaju dobru epidemiološku situaciju, odnosno ako je stopa reprodukcije manja od jedan tokom najmanje sedam uzastopnih dana i ako je broj novoinficiranih po 100.000 stanovnika manji od švajcarskog