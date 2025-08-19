Tramp pozvao Putina, oglasila se Moskva! Pao je ovaj dogovor, razgovor trajao oko 40 minuta

Alo pre 5 sati
Tramp pozvao Putina, oglasila se Moskva! Pao je ovaj dogovor, razgovor trajao oko 40 minuta

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je danas da je američki predsednik Donald Tramp telefonom pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina i obavestio ga o rezultatima razgovora sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i liderima EU.

Ušakov je rekao da su se Tramp i Putin založili za nastavak direktnih razgovora između Moskve i Kijeva i razgovarali o mogućnosti podizanja njihovog nivoa. „Vladimir Putin i Donald Tramp su se složili da nastave bliski kontakt po pitanju Ukrajine i drugih aktuelnih pitanja na međunarodnoj i bilateralnoj agendi“, istakao je on. Ušakov je rekao da je razgovor bio „iskren i veoma konstruktivan“ i da je trajao oko 40 minuta, prenose RIA Novosti. Prema njegovim rima,
