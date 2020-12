KRIZNI ŠTAB POOŠTRVA MERE? LOKALI ostaju ZATVORENI tokom vikenda, ograničenja se produžavaju, a moguće je i uvođenje NOVE ZABRANE!

Prva pre 30 minuta

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa održava se danas, jer postojeće mere prestaju da važe u utorak, 15. decembra, a koje će, prema najavama članova Kriznog štava, sutra biti i produžene.

Sednica je zakazana za 15.30, a na stolu će se pored produženja postojećih mera naći i predlog da se uvede obavezan negativan PCR test za sve koji ulaze u Srbiju pred praznike, bez obzira na to da li su naši ili strani državljani, i bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, saznaje " Blic". PCR test ne sme biti stariji od 48 sati, a ko nema test moraće u karantin. O tome je juče govorio i profesor dr Branislav Tiodorović. - To je najsigurnije da primenimo što se već