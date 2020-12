U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će ujutru ponegde biti slab mraz i magla, a tokom dana će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano vreme, na severu umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do dva stepena, najviša od pet do 12 stepeni. U noći s utorka na sredu doći će do stvaranja magle. U Beogradu će posle oblačnog jutra doći do postepenog razvedravanja tokom prepodneva, a posle