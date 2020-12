Sunce u Beogradu: Vreme danas hladno i suvo, ali popodne idealno za šetnju!

Mondo pre 54 minuta | Tamara Sekulović

Tokom današnjeg dana temperatura će se kretati u rasponu od -3 do 12 stepeni, a duvaće slab i promenljiv istočni vetar, brzinom do 3 metra u sekundi. Jutarnje časove obeležiće delimično oblačno i hladno vreme, s temperaturom od 1 stepen. Tokom dana doći će do potpunog naoblačenja, bez padavina, a najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. Duvaće slab i promeljiv istočni vetar, brzinom do 3 metra u sekundi. Tokom noći spustiće se magla, a temperatura najniža od