Kakva je on budala i klovn: Tramp pobesneo kao nikada ranije, evo ko će osetiti njegov gnev

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nazvao je danas republikanskog guvernera Džordžije "budalom" i "klovnom" u naletu gnevnih poruka na Tviteru, u kojima je optužio neke republikance da dozvoljavaju demokratama da "ukradu izbore".

- Kakva budala je guverner Džordžije Brajan Kemp. Moglo je da bude lako, a sada moramo da idemo težim putem. Zahtevam od ovog klovna da sazove specijalnu sednicu i počne verifikaciju potpisa, sada. U suprotnom, mogao bi da bude jako loš dan za dvojicu velikih senatora 5. januara - poručio je Tramp. What a fool Governor @BrianKempGA of Georgia is. Could have been so easy, but now we have to do it the hard way. Demand this clown call a Special Session and open up