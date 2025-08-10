Nezapamćeno! Turska se prži na rekordnih 50,5 °c: Vrućine i požari prete zemlji u najtoplijem julu u poslednjih 55 godina

Jul 2025. godine je, prema izveštaju turske Direkcije za meteorologiju, zvanično zabeležen kao najtopliji jul u Turskoj u poslednjih 55 godina, saopšteno je danas iz turskog Ministarstva životne sredine, urbanizma i klimatskih promena.

Prosečna temperatura u julu ove godine iznosila je 26,9 stepeni Celzijusa, što predstavlja porast od 1,9 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek, navodi se u saopštenju. U analizi koja je obuhvatila podatke sa 220 mernih stanica, na čak 66 lokacija izmerene su rekordne temperature, prenosi Anadolija. U saopštenju se posebno ističe da je u mestu Silopi izmereno čak 50,5 stepeni, čime je oboren apsolutni temperaturni rekord za jul mesec u Turskoj. Među prvih deset
