Oboren temperaturni rekord! Jul u Turskoj najtopliji u poslednjih 55 godina: Izmerena temperatura od 50,5 stepeni Celzijusa

Turska je zabeležila najtopliji mesec jul u poslednjih 55 godina, saopštilo je Ministarstvo životne okoline.

Šezdesetšest od 220 meteoroloških stanica širom Turske registrovalo je rekordne temperature sa porastom prosečne temperature od 1,9 stepeni Celzijusa u odnosu na prethodne godine, saopštilo je Minsitarstvo na mreži Iks. Temperatura od 50,5 stepeni Celzijusa izmerena je krajem jula u Silopiju na jugoistoku Turske, što je apsolutni rekord za tu zemlju, javile su vlasti. Mesto Silopi nalazi se u provinciji Sirnak na manje od 10 kilometara od iračke i sirijske granice.