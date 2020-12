Velika molba Brnabić za Nikoljdan: Ne možemo ulaziti u kuće i brojati vas!

Večernje novosti pre 39 minuta | Novosti online

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić zamolila je jutros sve ljude koji proslavljaju Nikoljdan 19. decembra da to obave u krugu svoje porodice jer je to jedini način da se zaštitimo.

- Rezultati poslednjih dana daju razlog za optimizam. I dalje je to izuzetno teška situacija, ali mi je laknulo kada sam videla da kriva polako počinje da pada. Naziremo svetlo na kraju tunela, ali moramo da nateramo krivu da pada mnogo brže, zato što je to i dalje ogroman broj ljudi u bolnicama. Sa nestrpljenjem čekam kada će početi taj broj da opada, da imamo više otpušteniih iz bolnice nego hospitalizovanih. Za to moramo da sačekamo još neko vreme i da budemo