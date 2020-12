Kon objasnio zašto su PCR testovi poskupeli: "To je ekonomska stvar, ali ima još jednu funkciju"

iKragujevac pre 1 sat

Ukoliko želite na lični zahtev da obavite PCR testiranje na korona virus to možete uraditi u gotovo svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Ovo testiranje na lični zahtev će do kraja godine koštati 6.000 dinara, a od 1. januara 2021. koštaće 3.000 dinara više.

Zbog čega će doći do poskupljenja testiranja od januara u jutarnjem programu TV Prve objasnio je Predrag Kon. - O ceni PCR testova bilo je govora već nekoliko meseci. Na samom Kriznom štabu uopšte nije bilo govora o ceni, to je nešto što se sad spojilo sa ovom situacijom. Važno je znati da PCR test mora da se radi. Od kako radimo PCR test on je bio najjeftiniji u regionu. Na pitanje da li će nova cena PCR testa dovesti do toga da se manji broj ljudi testira, Kon je