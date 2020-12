Fon der Lajen: Vakcinacija u EU počeće 27. decembra

Nova pre 2 sata | Autor:Agencije Autor:Agencije

Vakcinacija protiv kovid-19 u Evropskoj uniji počeće 27, 28. i 29. decembra, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. “Mi zajedno štitimo naše građane.

Zajedno smo jači”, napisala je na Tviteru predsednica Evropske komisije. Evropska agencija za lekove (EMA) najavila je da će 21. decembra, nedelju dana pre roka, doneti odluku o vakcini Fajzer-Biontek. Komisija je precizirala da će potom u roku od dva dana odobriti njeno korišćenje. It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays