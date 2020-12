Nasim Haradinaj pred sudom: Krivi su tužioci, njima su procurele informacije

Večernje novosti pre 31 minuta | S.S.R.

NASIM Haradinaj pojavio se danas na statusnoj konferecniji prvi put pošto je protiv njega potvrđena optužnica u kojoj se tereti za ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka, kao i dela protiv pravosuđa.

On je u javnost, na konferencijama za novinare, iznosio poverljive informacije suda koji je u udruženje donosio nepoznati muškarac. On se nije izjasnio o optužnici danas i ima pravo da to učini u narednih 30 dana. Rekao je da ne priznaje nadležnost suda, kao ni mandat Specijalizovanog tužilaštva, koje je optužio da su krivi za curenje informacija. - Ovo tužilaštvo želi da skrene pažnju sa sebe i svali krivicu na nekog drugog to jest, na (tzv.) Kosovo. Danas vidimo