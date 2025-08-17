Demolirane prostorije SNS, zgrada tužilaštva i skupštine u Valjevu: Vatra, topovski udari i suzavac na ulicama: Burna noć tokom protesta u više gradova (foto,video)

Blic pre 52 minuta
Demolirane prostorije SNS, zgrada tužilaštva i skupštine u Valjevu: Vatra, topovski udari i suzavac na ulicama: Burna noć…

Sinoćni protesti eskalirali su na ulicama Beograda i Valjeva gde je došlo do ozbiljnih sukoba demonstranata i policije. Za vreme protesta na Novom Beogradu, na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi, došlo je do više incidenata kada su demonstranti napali policiju, gađali ih kamenicama, pirotehničkim sredstvima i topovskim udarima. U Valjevu su demolirane zgrade Gradske uprave i tužilaštva, a prostorije SNS su zapaljene.

Do prvog incidenta na Novom Beogradu došlo je nešto pre 22 časa kada su učesnici protesta gađali prostorije Opštinskog odbora SNS i policijske kordone u Ulici Džona Kenedija topovskim udarima. Demonstranti su potom postavili kontejnere na sred raskrsnice i tako blokirali saobraćaj. Na Novom Beogradu jurnjava između demonstranata i policije trajala je satima. Demonstranti su pokušavali da dođu do prostorija SNS, ali ih je policija u tome sprečila. Na policiju su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lete kamenice! Haos u Valjevu: Demolirane i prostorije Skupštine grada i tužilaštva (video)

Lete kamenice! Haos u Valjevu: Demolirane i prostorije Skupštine grada i tužilaštva (video)

Blic pre 10 sati
Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Garež i srča na sve strane: Ovako izgledaju zapaljene prostorije SNS u Valjevu (foto,video)

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSNSValjevoTrajalTrayal

Politika, najnovije vesti »

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Nedeljnik pre 7 minuta
Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama…

Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama

Nova pre 12 minuta
Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Slobodna Evropa pre 2 minuta
Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Sputnik pre 22 minuta
Nemačka osniva Savet za nacionalnu bezbednost

Nemačka osniva Savet za nacionalnu bezbednost

Dojče vele pre 7 minuta