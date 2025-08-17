Demolirane prostorije SNS, zgrada tužilaštva i skupštine u Valjevu: Vatra, topovski udari i suzavac na ulicama: Burna noć tokom protesta u više gradova (foto,video)

Sinoćni protesti eskalirali su na ulicama Beograda i Valjeva gde je došlo do ozbiljnih sukoba demonstranata i policije. Za vreme protesta na Novom Beogradu, na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi, došlo je do više incidenata kada su demonstranti napali policiju, gađali ih kamenicama, pirotehničkim sredstvima i topovskim udarima. U Valjevu su demolirane zgrade Gradske uprave i tužilaštva, a prostorije SNS su zapaljene.

Do prvog incidenta na Novom Beogradu došlo je nešto pre 22 časa kada su učesnici protesta gađali prostorije Opštinskog odbora SNS i policijske kordone u Ulici Džona Kenedija topovskim udarima. Demonstranti su potom postavili kontejnere na sred raskrsnice i tako blokirali saobraćaj. Na Novom Beogradu jurnjava između demonstranata i policije trajala je satima. Demonstranti su pokušavali da dođu do prostorija SNS, ali ih je policija u tome sprečila. Na policiju su