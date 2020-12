Vučić precizno odgovorio kad stižu vakcine u Srbiju

Nova pre 49 minuta | Autor:Lidija Stoisavljević

Predsednik Aleksandar Vučić danas je na otvaranju kovid bolnice u Kruševcu izjavio da veruje da će Srbija u naredna dva-tri dana dobiti prve vakcine protiv koronavirusa.

Vučić je rekao da će dati sve od sebe da vakcina stigne u Srbiju i da EU ne spreči to, kao što se pisalo. “Vakcinacija je od ključnog značaja. Pričaju da je to pitanje komfora, ali to je pitanje našeg života. Verujem da ćemo u naredna dva, tri dana da dobijemo prve Fajzerove vakcine”, rekao je Vučić. Kovid bolnica u Kruševcu je sagrađena za četiri meseca, a prve pacijente primiće u ponedeljak.