U Prištini uhapšen R. M. osumnjičen za navodni ratni zločin

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Prištini uhapšen R. M. osumnjičen za navodni ratni zločin

PRIŠTINA - Pripadnici tzv. kosovske policije jutros su, po nalogu tužilaštva, u Prištini uhapsili R. M. pod sumnjom za navodno počinjeni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine.

Kako je navelo u saopštenju tužilaštvo privremenih institucija u Prištini, sumnja se da je R.M. u periodu od 29. do 31. marta 1999. godine, zajedno sa pripadnicima srpskih policijskih i vojnih snaga, učestvovao u ubistvu 34 albanska civila u selu Burim, opština Mališevo. Dodaje se da će tužilaštvo u predviđenom roku sudu u Prištini podneti zahtev za određivanje pritvora osumnjičenom.
Ključne reči

TužilaštvoPriština

