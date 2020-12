Oko 20.000 putnika danas ušlo u Srbiju: Ljudi zaglavljeni na graničnim prelazima, satima čekaju u kilometarskim kolonama

Večernje novosti pre 1 sat | J. LEMAJIĆ

ZBOG kilometarskih gužvi na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske, odnosno Hrvatske, nova epidemiološka pravila za ulazak u našu zemlju - obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 časova ili desetodnevni karantin, pomerena su za jedan dan i počinju da važe od ponedeljka!

Do zaključenja ovog broja, kako se uverio reporter "Novosti", kolone automobila bile su gotovo nepregledne, i to od jutra do mraka. Na "Horgošu" i "Batrovcima", u proseku se za ulazak u našu zemlju čekalo po pet sati, a velike gužve bile su i na prelazima "Kelebija" i "Bački breg". Zbog ogromnih gužvi, prelaz "Bački Vinogradi" - "Ašothalom", koji je najbliži najfrekventnijem "Horgošu", radio je bez pauze večeras do 19 časova, ali je to pomoglo samo onima koji su na