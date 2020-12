Ugostitelji od danas mogu da rade do 20h

Bujanovačke pre 2 sata | N. Stevanović

Bujanovac, 21. decembar 2020. Radno vreme svih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, kao i uslužnih delatnosti, biće produženo do 20 časova, odlučeno je na današnjoj sednici republičkog Kriznog štaba, javljaju beogradski mediji. Kafići i restorani će moći da rade duže nego do sada, ali bez muzike, s obzirom na to da je, kako je rečeno, transmisija virusa znano veća kada ljudi pričaju glasnije. Ova odluka Kriznog štaba je još uvek samo predlog, koji