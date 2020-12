Delovi Novog Sada i Sremskih Karlovaca bez vode zbog havarije

Moj Novi Sad pre 1 sat

Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će danas do 9.30 sati biti novosadske ulice Hadži Đerina, Nemanjina, Raška i Đorđa Zličića (od Partizanske do pruge), dok će do 15 sati bez vode biti deo Ulice Janka Veselinovića (od Stevana Mokranjca do Pasterove). Do havarije je ovog jutra došlo i u Sremskim Karlovciima, gde će bez vode do 13 sati biti Matoševa i okolne ulice. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže