Napad na američku ambasadu u iraku: Amerikanci odgovorili specijalnim antiraketnim sistemom (Video)

Pravda pre 25 minuta | Tanjug

Na ambasadu SAD u zaštićenoj, utvrđenoj zoni iračke prestonice Bagdada, ispaljene su juče tri rakete, saopštili su irački zvaničnici.

Nije jasno da li je bilo povređenih, ali je potvrđeno da je naneta materijalna šteta i uništeno nekoliko vozila na parkingu ambasade. Ambasada SAD je odgovorila aktiviranjem defanzivnog protivraketnog sistema C-RAM, postavljenog letos da bi se odbijali sve učestaliji pokušaji raketiranja američkog diplomatskog predstavništva u glavnom gradu Iraka. #BREAKING Reports of explosions from multiple rockets in Baghdad's Green Zone, #Iraq Video of CRAM activity over the