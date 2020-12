Krizni štab usvojio nove mere koje važe od danas do petka

RTS pre 4 sati

Tržni centri, uslužne delatnosti, kafići i restorani radiće do 20 časova. Mere su oročene do petka i stupaju odmah na snagu, odlučio je Krizni štab.

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je sednica bila ozbiljna i teška i da su donete mere koje na snagu stupaju odmah i oročene su do petka. Rad tržnih centara, kafića i restorana, uslužnih delatnosti produžava se do 20 časova. "Očigledna je potreba stanovništa da koristi usluge, uz poštovanje svih mera. Kafići i restorani mogu da rade do 20 časova, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Uz muziku se ljudi opuštaju, ne poštuju mere i dolazi do mogućnosti