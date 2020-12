Fabrika FCA Srbija u Kragujevcu završila godinu sa samo 80 radnih dana

Auto blog pre 7 sati | Beta.rs

Kako prenosi Beta, u fabrici Fijat Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu završena je proizvodnja automobila “500L” u ovoj godini, a radnici su otišli na odsustvo koje će trajati do 12. januara.

Predsednik Samostalnog sindikata FCA Saša Đorđević je rekao agenciji Beta da je četvrtak bio poslednji dan proizvodnje u ovoj godini, a da je u petak samo manji broj radnika bio angažovan na poslovima tzv. dorade. Radnici FCA u Kragujevcu biće na plaćenom odsustvu do 23. decembra, a od 24. decembra do 12. januara 2021. godine na kolektivnom zimskom godišnjem odmoru. Đorđević je rekao da je to u skladu sa Fijatovim planom proizvodnje za ovu godinu, iako je u 2020.