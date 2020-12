Bajden primio Fajzerovu vakcinu

Vesti online pre 32 minuta | Tanjug

Novoizabrani američki predsednik Džo Bajden primio je u direktnom televizijskom prenosu prvu dozu Fajzerove vakcine protiv koronavirusa kako bi ohrabrio javnost da učini isto.

Bajden je iz bolnice u Njuarku u američkoj saveznoj državi Delaver pozvao sve Amerikance da prime vakcinu kad im bude dostupna, preneo je Rojters. Nakon što je dobio dozu vakcine Bajden je medicinske radnike nazvao „herojima“ i rekao da nema razloga za brigu. Njegova supruga Džil Bajden, koja je vakcinu dobila ranije tog dana, bila je pored njega. Today, I received the COVID-19 vaccine. To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible —