Vučić u Sremu: Želim da nastavimo uspešnu saradnju s Japancima! Dodik se dobro drži, ali nije idealno! Vakcinacija od sutra

Kurir pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao sa rukovodstvom kompanije Japan Tobacco International (JTI).

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Pre sastanka, predsednik je obišao poljoprivredno gazdinstvo Dejana Matića, proizvođača duvana iz Golubinaca u Sremu. Većina proizvođača su izbeglice, koji su u proizvodnji duvana pronašli priliku za "novi život", a domaćin predsedniku je Sava Matić, koji je izbegao iz Orahovca, na Kosovu i Metohiji. Na njegovom gazdinstvu Vučić je razgovarao i sa Slobodankom i Daliborom Stevanovićem