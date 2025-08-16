NIS ne očekuje vanredno stanje, preventivno se usaglašava sa zakonskim propisima iz 2014. godine

Obaveštenje koje je danas upućeno zaposlenima kompanije NIS ni na koji način nije povezano sa očekivanjima o uvođenju ratnog ili vanrednog stanja, već je reč o obavezi kompanije koja proističe iz odgovarajućih zakonskih propisa i Odluke Vlade Republike Srbije o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu iz 2014. godine, odgovorila je večeras Naftna industrija Srbije (NIS) na pitanja novinara agencije Beta. „Ova mera je deo preventivnih aktivnosti i