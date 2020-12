Crna Gora: Ministarstvo zdravlja ukida policijski čas, tokom praznika bez zabrane kretanja

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Naredbama crnogorskog Ministarstva zdravlja za sprečavanje širenja korona virusa potvrđeno je da se ukida policjiski čas i za vreme božićnih i novogodišnjih praznika neće biti zabrane kretanje u večernjim satima, prenose danas Vijesti.

Naredba o izmenama prethodnih privremenih mera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa objavljena je danas u Službenom listu. Predviđeno je da se ukida policijski čas, koji počinje od 22 sata do pet sati idućeg dana, od 22 sata 24. decembra do pet sati 25. decembra, od 22 sata 31. decembra do pet sati 2. januara 2021. godine i od 22 sata 5. januara do 5 sati 7. januara. U Naredbi o izmenama naredbe se navodi da se