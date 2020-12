Velika eksplozija u baltimoru: Više od 20 povređenih, devet u kritičnom stanju (video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti onlajn

NAJMANjE 23 osobe su povređene, a devet ih je u kritičnom stanju, nakon delimičnog urušavanja krovaa i eksplozije u zgradi kompanije „Baltimor gas end elektrik“ u centru Baltimora, saopštila je vatrogasna služba.

Dvadeset i jedna osoba prevezena je u gradsku bolnicu, a dve osobe su odbile lečenje. Devet ljudi je bilo u kritičnom stanju, a jedna osoba u teškom, rekli su iz vatrogasne službe, prenosi Si-en-en. Several injured after building explosion in #Baltimore #USA LIVE: https://t.co/Uh8BoKQt9Y pic.twitter.com/XPay6uk06R — Ruptly (@Ruptly) December 23, 2020 ​Incident je verovatno povezan sa građevinom, a ne sa gasom, a dogodio se dok su ekipe radile na sistemu za