Jokić nije bio raspoložen: Previše smo se opustili, pokušali su da odigraju zonu i iskopali su loptu

Vesti online pre 1 sat

Denver je odigrao još jednu dramatičnu utakmicu noćas u NBA ligi. U završnici o kojoj će se dugo govoriti, srpski košarkaš, Nikola Jokić izgubio je loptu na oko pet sekundi do kraja produžetka, omogućio napad Sakramentu, koji je došao do pobede iz „odbojke“ preko Hilda – 124:122.

To je zasenilo njegovu odličnu partiju u kojoj je ubacio 29 poena, 15 skokova i 14 asistencija uz tri blokade, čime je došao do svog 42. tripl-dabla u NBA ligi. Međutim, srpski as smatra da je Denver morao da odreaguje znatno ranije i da je presudna za dalji tok utakmice bila loše odigrana treća četvrtina njega i njegovih saigrača. – Previše smo se opustili. Odigrali smo sjajno prvo poluvreme, a onda smo mislili da će biti lako. Međutim, oni su istrčali sa dosta