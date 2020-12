Da li je novi soj korone stigao u Srbiju? Evo šta o tome kažu u Kriznom štabu

Blic pre 33 minuta | N. Ž. P. , N.N.G.

- Naše kolege imunolozi i mikrobiolozi nisu primetili novi soj virusa u Srbiji još uvek - kazao je danas epidemiolog Branislav Tidoorović i dodao da naši stručnjaci rade intenzivno na blagovremenom otkrivanju mutiranog tipa.

Medicinski deo kriznog štaba bio je, kaže on, za obustavljanje avionskog saobraćaja. - Odlučeno je da to nije još uvek neophodno - objasnio je naš epdiemiolog. Podsetimo, Krizni štab odražao je rano jutros sednicu na kojoj je odlučeno da svi ugostiteljski i trgovinski objekti, kao i uslužne delatnosti mogu da rade ovog vikenda do 20 časova. Isto će važiti i u ponedeljak, za kada je zakazana nova sednica Štaba na kojoj će biti odlučeno koja pravila i mere će važiti