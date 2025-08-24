Prekrečeni murali sa srpskim simbolima u Severnoj Mitrovici i Zvečanu FOTO

Grafiti i murali sa srpskim nacionalnim simbolima, koji su godinama stajali na zidovima nekoliko zgrada u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, prekrečeni su u noći između subote i nedelje uz asistenciju pripadnika Kosovske policija.

Akciju prefarbavanja realizovala je Opština Severna Mitrovica, uz asistenciju policije, potvrđeno je za KoSSev. U centru Severne Mitrovice, kod Kružnog toka, prefarbani su murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju. Na toj zgradi, ali na drugom zidu, prekrečeni su i grafiti sa porukama „Jer odavde nema nazad, Kosovska Mitrovica“, jedan od simbola grada, kao i grafit posvećen borcima sa Košara. Portal Kosovo Online navodi da su pripadnici Kosovske