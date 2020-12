Tiodorović: Nema potrebe za zabranom kretanja za Novu godinu ako se poštuju mere

Danas pre 15 sati | Piše: Beta

„Ako ozbiljno analiziramo rezultate, možemo uočiti da postoji blaga tendencija pada broja obolelih, pozitivnih i preminulih, ali to se ne odnose na velike centre.

U Kliničkim centrima i velikim bolnicama se ne može uočiti pad, i one su i dalje preopterećene. Na ivici su izdrživosti. To nisu elementi da počnemo da olakšavamo mere i da počnemo da razmišljamo o tome da se one ublaže“, rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović u Danu uživo, N1 On je povodom najavljenih proslava Nove godine za N1 izjavio da je medicinski deo Kriznog štaba saglasan po tom pitanju da „nemamo elemenata da bi mogli da ih omogućimo“, kao i da je