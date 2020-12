Evo da li će biti zabrane kretanja za Novu godinu: Dr Tiodorović otkrio sve o merama za praznike

Pravda pre 56 minuta | Tanjug

Član Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je juče da ne očekuje da će biti zabrane kretanja za vreme Nove godine i da misli da to nije neophodno ako se poštuje radno vreme i ostale mere.

On je, međutim, dodao da još nema uslova za ublažavanje postojećih mera. “Ako ozbiljno analiziramo rezultate, možemo uočiti da postoji blaga tendencija pada broja obolelih, pozitivnih i preminulih, ali to se ne odnose na velike centre. U kliničkim centrima i velikim bolnicama se ne može uočiti pad, i one su i dalje preopterećene. Na ivici su izdrživosti. To nisu elementi da počnemo da olakšavamo mere i da počnemo da razmišljamo o tome da se one ublaže”, rekao je