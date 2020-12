Deo sela na Pešterskoj visoravni dobio struju: Sneg stao, puteve čisti 20 teških mašina foto

Kurir pre 33 minuta

Od jutros su na Pešterskoj visoravni stale snežne padavine, a uveliko se radi na čišćenju puteva ka selima koja su zbog snežnog pokrivača debljine od 20 do 40 centimetara od sinoć u blokadi. - Puteve ka selima od jutros čisti 20 mašina, napadamo sve pravce i nadamo se, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, da će putevi ka svim selima u opštini biti čisti do večeras. To je ogroman posao jer je u našoj nadležnosti čišćenje više od 700 kilometara puteva na teritoriji