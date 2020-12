Poginulo 10 planinara u Iranu, sedam se vode kao nestali

Radio 021 pre 1 sat | Rojters, RTS

Najmanje deset planinara je poginulo, a još nekoliko njih je nestalo u planinama severno od Teherana, kada su ih zahvatile obilne snežne padavine. Takođe, sedam članova posade jednog broda je nestalo posle oluje u zalivu.

Jak sneg i vetrovi u delovima Irana u poslednjih nekoliko dana zatvorili su mnoge puteve i doveli do prekida saobraćaja. Deset planinara je nastradalo, a najmanje sedam i dalje se vodi kao nestalo. Istovremeno, iranske pomorske vlasti traže sedam članova posade jednog broda koji je bio zahvaćen olujom u petak. Angažovani su spasilački brodovi a kontaktirani su specijalni timovi u drugim državama.