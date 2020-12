Krizni štab to neće prihvatiti: Tiodorović o dočeku, evo kako će nam početi 2021. godina

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

KRIZNI štab će konačne mere za Novu godinu doneti u ponedeljak ili utorak. Restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će raditi do 22h.

Novu godinu sigurno nećemo dočekati u kafanama, klubovima ili kafićima, odluka je medicinskog dela Kriznog štaba, a konačne mere za doček biće donete u ponedeljak ili utorak. Prema najavama, restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će biti otvoreni do 22 sata. Epidemiolog Branislav Tiodorović ističe da nema šanse da građani Srbije novu, 2021. godinu, dočekaju u kafani, niti na nekom drugom