Borba za zdravu decu u Republici Srpskoj: Bićemo 250. banka humanog mleka u Evropi

Večernje novosti pre 2 sata | D. LALIĆ

PREDSEDNIK Udruženja roditelja prevremeno rođene dece "Mrvice" Mileva Mirović Tanić zahvalila je predsednci Republike Srpske Željki Cvijanović, koja je pokrovitelj akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", za veliko zalaganje da Srpska konačno dobije banku humanog mleka.

- Mi sami, kao udruženje, to ne bismo mogli i o tome smo samo maštali. Ne možemo dovoljno da se zahvalimo Željki Cvijanović na ovoj akciji i njenom velikom zalaganju da nam pomogne. Banka humanog mleka je ulaganje u ono najvažnije, a to su naša deca - poručila je Tanićeva. Ona je precizirala da deset odsto svih porođaja u Republici Srpskoj čine prevremeno rođene bebe, a to je 350 beba godišnje. - Naše udruženje pruža podršku roditeljima prevremeno rođene dece,