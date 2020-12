Tiodorović: Ako se to tako desi, mi ćemo 15-20. januara imati novi talas koji neće biti ništa manje žestok!

Prva pre 2 sata

"Opasnost od korona virusa nije prošla" - naglasio je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović za Prvu TV.

"Imamo ozbiljnu i tešku situaciju, iako izgleda da nam opadaju brojevi. Visoka je cifra preminulih", rekao je on i dodao da su mere koje je Krizni štab doneo - donete kako bi se očuvalo zravlje naših ljudi. "Dogovorili smo se složno - nema proslave. Ugostitelji rade do 18 časova 31.12 i 1.1, a da se posle toga nastavi rad do 20 časova. Sve to važi do 11. januara kada se ponovo procenjuje situacija, pa ćemo videti hoće li se mere popuštati ili pooštravati", rekao je