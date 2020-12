Boeing 737 MAX ponovo leti u SAD-u

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor : Agencije

Let koji je izvela kompanija American Airlines od Miamija do New Yorka prvi je nakon 20-mjesečne zabrane letove.

Putnički avion Boeing 737 MAX je nakon 20 mjeseci nastavio putničke letove u Sjedinjenim Američkim Državama. Današnji let je izvela kompanija American Airlines od Miamija do New Yorka, prenosi Reuters. Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) je prošlog mjeseca odobrila letove Boeinga 737 MAX, nakon promjena sistema za koje se smatra da su doveli do dvije avionske nesreće u kojima je poginulo 346 osoba. Mogućnost izbora Kompanija American Airlines i proizvođač