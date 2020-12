Vučić hitno pisao Vladi: Srbija pomaže Hrvatskoj i šalje milion evra!

Pravda pre 1 sat | Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je pismo Vladi Srbije u kojem je zamolio da se milion evra iz slobodnih sredstava prebaci Vladi Hrvatske kao pomoć zbog serije zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, saznaje Kurir. Podsetimo, Vučić je juče rekao da je Srbija spremna da pomogne Hrvatskoj, i tehnički i finansijski, i da se nada da je zemljotres prošao uz minimalne žrtve.

- Spremni smo da pružimo svaku vrstu pomoći. Želim da se Hrvatska brzo oporavi, da brzo obnovi sve objekte - naglasio je on. Vučić je rekao da ako bilo šta može Srbija da pomogne to će uraditi. - Veoma mi je žao i spremni smo da pružimo svaku vrstu tehničke i finansijske pomoći - dodao je on. Izvor: Kurir