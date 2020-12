Novi soj korone prešao okean: Registrovan prvi slučaj u SAD, zaražen mladić koji nije putovao

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

U SAD danas je registrovan prvi slučajevi novog soja korona virusa koji cirkuliše u Velikoj Britaniji, prenosi "Gardijan".

Muškarac iz Kolorada koji je zaražen novim virusom, nazvan B.1.1.7, u dvadesetim je godinama i nije imao istoriju putovanja, navodi državno zdravstveno odeljenje. Guverner Džared Polis rekao je da zdravstveni službenici sprovode istragu o tome kako je čovek mogao da se zarazi virusom. Nova varijanta virusa takođe je nedavno otkrivena u Španiji, Švedskoj i Kanadi. US reports its first known case of new UK Covid variant https://t.co/OTuPsgXIJZ — The Guardian