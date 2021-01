Turska: Preko 12.200 novih slučajeva, preminulo 212 ljudi

IndeksOnline pre 3 sata

ISTANBUL – U Turskoj je od poslednjeg preseka preminulo još 212 osoba zaraženih korona virusom, a u istom periodu registrovano je 12.203 novih slučajeva, prenosi Rojters.

Turska je od početka pandemije potvrdila 2.220.855 slučajeva, a od posledica bolesti do danas je preminulo 21.093 ljudi. U zemlji je trenutno na snazi karantin koji će važiti do 4. januara do pet sati ujutru po lokalnom vremenu, iako je Ankara takođe uvela policijski čas koji važi tokom radnih dana. indeksonline.rs