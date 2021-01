Crnogorac tukao nećaka poznatog hrvatskog političara: Nakon brutalnog sukoba na Kopaoniku, policija ga uhapsila!

Mondo pre 15 minuta | Tamara Sekulović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški uhapsili su državljanina Republike Crne Gore S. K. (1982) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u tuči. On je, kako se sumnja, noćas u jednom ugostiteljskom objektu na Kopaoniku, učestvovao u tuči u kojoj su tridesetsedmogodišnji muškarac iz Vranja i tridesetogodišnji hrvatski državljanin zadobili teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz