Predsednik Srbije pustio u rad ‘Turski tok’

Slobodna Evropa pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pustio je 1. januara u rad deonicu gasovoda kroz teritoriju Srbije, kojom će se povezati na gasovod “Turski tok”.

Vučić je u Gospođincima u Vojvodini izjavio da je nova deonica gasovoda od ogromnog značaja za industriju i napredak srpske privrede. “Čestitam svima koji su radili. Ovo je važan dan za našu zemlju”, rekao je on. Predsednik Srbije je istakao da će Srbija nabavljati gas po ceni do 155 dolara, uz mnogo niže troškove transporta. On je rekao i da će gas biti doveden u mnoge opštine u kojima ga trenutno nema i da će time ta mesta postati privlačnija za investiture.