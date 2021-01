Hospitalizovan Leri King: Čuveni novinar prebačen u bolnicu!

Večernje novosti pre 33 minuta | Tanjug

ČUVENI američki televizijski novinar Leri King hospitalizovan je pošto je testiran pozitivno na korona virus, javlja ''''Dejli mejl''''.

Kako navodi britanski list, King (87) koji je poznat po intervjuima emitovanim na Si-En-Enu, prebačen je u bolnicu nakon što je jedan od gostiju njegove emisije hospitalizovan u Los Anđelesu. Larry King, 87, 'is in the hospital with COVID-19' https://t.co/FFdXwF9cFH pic.twitter.com/xdoSxw05kB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2021