„Pazi, to je zamka!” Zarif upozorio Trampa

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

IRANSKI ministar spoljnih poslova Mohamad Džavad Zarif pozvao je danas američkog predsednika Donalda Trampa da ne bude "zarobljen" navodnim izraelskim planom da izazove rat napadima na američke snage u Iraku koji bi bili pripisani Iranu, javlja Rojters.

- Nova obaveštajna služba iz Iraka ukazuje na to da izraelski agenti-provokatori planiraju napade na Amerikance - stavljajući odlazećeg Trampa u lažni slučaj casus belli - napisao je Zarif u tvitu objavljenom na godišnjicu američkog ubistva visokog iranskog generala Kasema Sulejmanija udarom drona u Iraku. New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus