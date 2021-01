“Za kolektivni imunitet je potrebno da se vakciniše 1,5 miliona ljudi”

Vesti online pre 48 minuta | Tanjug

Masovna imunizacija najmanje 1,5 miliona stanovnika Srbije obezbeđuje kolektivni imunitet koji je dovoljan da se spreče epidemijski talasi koronavirusa kakve smo imali, ocenio je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je u objavi na Fejsbuku naveo da je za potpuno suzbijanje virusa korona potreban kolektivni imunitet koji je preko 80 odsto, odnosno da se vakciniše do tri miliona stanovnika. – Srbija će obezbediti sve što je potrebno za masovnu imunizaciju: dobrovoljnost, najviši mogući stepen provere bezbednosti i efikasnosti vakcine, izbor različitih vakcina, određeni su prioriteti… – naveo je Kon. Dodao je da je veliki broj (do 40 odsto) imunitet stekao nakon kontakta s