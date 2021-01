Dončić o ciljevima: Ponovo 2011., kao ‘eldorado’ za Maverikse!

Hot sport pre 4 sati | Vukašin Cvetković Vukašin

Prva zvezda franšize iz Dalasa, Luka Dončić, govorio je o dosadašnjem delu sezone.

Dalas Maveriksi igraju dosta dobro, uz po neki vidljivi pad u igri. Činjenica je da su naneli najteži porazu istoriji lige, košarkašima Klipersa. ‘Spreman sam da igram, trudiću se da budem u boljoj formi, spremaću se. Imamo mnogo utakmica. Kvadriceps je bolje, stavljao sam led, bio sam na masažama i spreman sam. Nije ništa ozbiljno!’ Luka's triple-double propels him to the top of Monday's #NBAFantasy leaderboard! ✨ pic.twitter.com/wDy6eV4Pjd — NBA Fantasy