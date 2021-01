Oglasio se Bogdan nakon povrede: Citatom Maje Anđelou i poslao jaku poruku!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

ATLANTA je doživela poraz od Njujorka na svom terenu 113:108. Bogdan Bogdanović je ubacio jednu trojku za 18 minuta, a potom se povredio.

Još uvek nije poznato kolika pauza čeka srpskog reprezentativca. Posle meča oglasio se i Bogdan Bogdanović. "U životu ćete se suočiti sa mnogim porazima, ali nikada nemojte da se osećate poraženim", poručio je naš košarkaš. “You will face many defeats in the life, but never let yourself be defeated!” — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) January 5, 2021 Bogdan je citirao poznatu psenikinju Maju Angelu koja je kroz život prosla pakao, pre nego što je svoj talenat