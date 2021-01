Novi Pazar: Uhapšen pod sumnjom da je pijan usmrtio pešaka

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Novopazarska policija uhapsila je V.Ž (45) iz ovog grada osumnjičenog da je danas oko 18 časova vozio pod dejstvom alkohola i automobilom udario 70-godišnjeg pešaka koji je preminuo, a zatim pobegao sa lica mesta.

Prema navodima policije on se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.