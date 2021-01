Pijan pokosio pešaka, pa pobegao: Uhapšen Novopazarac, a evo šta je policija otkrila kada je uhvaćen!

Večernje novosti pre 6 sati | N. KOČOVIĆ

NOVOPAZARSKA policija uhapsila je V.Ž. (45) iz ovog grada zbog sužnje da je automobilom udario i usmrtio muškarca (70), a zatim pobegao.

Do udesa je došlo u Industrijskoj zoni, a beživotno telo muškarca pronađeno je pored puta, oko 18 časova. Utvrđeno je da je uhapšeni vozilom upravljao pod dejstvom alkohola, a prema nezvaničnim informacijama „Večernjih novosti“ on je imao blizu 1,5 promila alkohola u krvi. Tereti se da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a po nalogu nadležnog tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati.